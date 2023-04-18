حملات مكثفة لـ"بيطري الأقصر" استعداداً لعيد الفطر.. صور

شنت مديرية الطب البيطري بالأقصر، حملات مكثفة استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك، في ضوء تنفيذ أعمال القرار رقم ٤٧٥ لسنة ٢٠٢١ والقرار رقم ٤٧٧ لسنة ٢٠٢١، وتنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتكثيف جهود حملات التفتيش على المجازر ومحلات بيع الجزارة والأسماك والمطاعم والثلاجات، بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات ومباحث التموين.

وقال الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالأقصر، اليوم الثلاثاء، أن الحملات أسفرت عن ضبط ٣٠ كيلوجرام لحوم ذبح خارج المجزر وتوجد عليها أختام غير حكومية، ومصنعات اللحوم المفروم وكبده مجمده مستورده وذلك بمعرفة اللجان من أطباء التفتيش بمركز ومدينة الأقصر.

كما تمكنت الحملة، من ضبط ٧٩ كيلو جرام مضبوطات كالآتي: (١٦ كيلو جرام لحوم مفرومة غير معلومة المصدر، و١٨ كيلوجرام من مصنعات كبده مجمدة غير معلومة المصدر، و٤٥ كيلوجرام من الدواجن ومصنعات الدواجن غير معلومة المصدر مع تغير في الخواص الطبيعية وجميع الأصناف غير معلومة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي).

كما تمكنت اللجنة، من ضبط ١٤ كيلوجرام لحوم ذبح خارج المجزر وتوجد عليها أختام غير حكومية بمركز إسنا، وتم تحرير ٧ محاضر بالواقعة، كما ام ضبط ٤٧ كيلوجرام من مصنعات الدواجن وكبدة وقوانص ووراك وصدور الدواجن غير معلومة المصدر مع تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تمكنت اللجنة المشكلة بمدينة البياضية، من ضبط ٥ كيلوجرام لحوم ذبح خارج المجزر، وتوجد عليها أختام غير حكومية و تم تحرير ٢ محضر بالواقعة، كما تمكن أطباء لجنة التفتيش بوحدة البعيرات بالقرنة من ضبط ٨ كيلو جرام لحوم ذبح خارج المجزر، وتوجد عليها أختام غير حكومية تم تحرير عدد ٣ محاضر بالواقعة.

كما تمكنت لجنة أطباء التفتيش بمدينة أرمنت من ضبط ٢ كيلوجرام لحوم ذبح خارج المجزر وتوجد عليها أختام غير حكومية، وإجمالي ٦ كيلوجرام لحوم مفرومة وكبده مجمده غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط ٦٢ كيلو جرام مضبوطات كالآتي: (٢٥ كيلوجرام قطع كبده مجمده غير معلومة المصدر، و٩ كيلوجرام كبده مفرومة مجمده غير معلومة المصدر و ٨ كيلوجرام لحوم مفرومة غير معلومة المصدر، و٣ كيلوجرام سمك مكيريل غير معلومة المصدر، و١٧ كيلوجرام دواجن مجمده ومصنعات الدواجن وجميع الأصناف السابقة غير صالحة للاستهلاك الآدمي مع تغير في الخواص الطبيعية وسوء تخزين وحروق تجميد).

وتم تحرير محاضر بكل واقعة على حدة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونياً.

وتمت الحملات، تحت إشراف الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالأقصر، واللواء محجوب قاسم رئيس منطقة قطاع جنوب الصعيد لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والعقيد محمد أحمد مصري وكيل المنطقة، وبقيادة المقدم عمرو بدران رئيس مباحث التموين بالأقصر، بالاشتراك مع الدكتورة وسام المرشدي مدير إدارة المجازر والتفتيش بمديرية الطب البيطري والدكتورة سماح رضا قسم التفتيش بمديرية الطب البيطري وعماد الدين فؤاد وأحمد ربيع مفتشي مديرية التموين بالأقصر، وبالاشتراك مع الدكتور الأمير عبد الرازق رئيس الإدارة البيطرية بأرمنت، والدكتورة تيسير بدوي، والدكتور محمد مدني رئيس قسم التفتيش بإدارة أرمنت، والدكتور حسين عبد العاطي مدير مجزر أرمنت، ومحمود حسين عثمان مفتش التموين بإدارة أرمنت، والدكتورة سيده محمد رئيس قسم الإرشاد بإدارة أرمنت البيطرية، والدكتور محمد الرشيدي مدير إدارة إسنا البيطرية، والدكتور أسامة عبد الخالق رئيس قسم المجازر والتفتيش بإدارة إسنا البيطرية.

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