إجراء تقييم لمجلات جامعة الإسكندرية العلمية لإدراجها في قواعد البيانات العالمية

أكد الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، خلال مجلس الدراسات العليا والبحوث المنعقد صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 2023/4/18 ، أن المكتبة الرقمية قامت بإجراء تقييم مبدئي لمجلات جامعة الإسكندرية الحاصلة على 7 نقاط في تقييم المجلات المحلية المصرية والعربية التابع للمجلس الأعلى للجامعات وأكاديمية البحث العلمي، وذلك للوقوف على مدى جاهزية هذه المجلات للإدراج في قاعدة بيانات Scopus وقاعدة بيانات JCR وكذلك دليل DOAJ. بهدف دراسة نقاط القوة والضعف لتحسين هذه المجلات قبل تقديمها للتقييم الرسمي خلال هذا العام.

وأشار إلى انه يوجد لدي جامعة الإسكندرية 5 درويات محلية موجودة بالفعل علي دليل DOAJ وتعمل الجامعة حاليا علي إضافة 13 مجلة بالدليل خلال هذا العام، كما تعمل الجامعة علي تحسين المجلات العلمية التالية مجلة الإسكندرية لعلوم الأراضي والمياه وجلة الجديد في البحوث الزراعية وجلة الاسكندرية العلمية للتمريض إلى قاعدة بيانات Scopus كمرحلة أولي، ومن ثم استكمال باقي المجلات الحاصلة 7 درجات بالتصنيف المحلي تباعا.

وكما أكد أن المجلس يدرس الدخول في بوابة الألكسو للعلوم والتي تم إطلاقها منذ شهر سبتمبر ٢٠٢٢، وذلك بغية ربط وتشبيك الباحثين والأكاديمين والمؤسسات العلمية من شتى أرجاء العالم ببوابة عربية موحدة، وتمكينها من إنشاء صفحات تعريفية خاصة بها، وربطها مع صفحاتها الأخرى على بوابات العلوم المتشابهة، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، لتكون هذه البوابة أداة لإختيار خبراء ومحكمين ومشاركين في مشاريعها ومؤتمراتها وندواتها المرتقبة من بين المسجلين فيها.

وأكد الغندور على ضرورة التعاون مع المنظمة لتفعيل البوابة وتعميمها على الجامعات والمؤسسات والهيئات البحثية والأكاديمية والعلمية بجمهورية مصر العربية.

ووافق المجلس على إتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة إربد الأهلية، وكما وافق المجلس على إتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة Airlangaa بأندونيسيا.

ووافق المجلس على إتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة Shandong normal university ginan, china، كما وافق المجلس على إتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وكلية العلوم الصحية (fort hare) بجنوب أفريقيا.

كما وافق المجلس على إتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية التربية الرياضية بنين) وجامعة مؤتة (كلية التربية الرياضية).