داليا عبدالرحيم: الموقف المصري تجاه الأزمة السودانية في غاية الاتزان

قالت الدكتورة داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير مؤسسة البوابة نيوز، إن الجيش السوداني وافق الآن على هدنة بوقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة ابتداءً من مساء اليوم، بعد ساعات من إطلاق قوات الدعم السريع نقل هذه المبادرة والموافقة عليها، موضحة أن الهدنة جاءت بعد اتصالات أمريكية ومصرية للحديث عن هدنة لفتح ممرات إنسانية للمدنيين وإيصال المساعدات وإخلاء الجرحى والمصابين.

وأضافت "داليا" في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، أن الجيش السوداني وافق على الهدنة بشروط ضمان عدم حدوث خرق لهذه الهدنة من قوات الدعم السريع، مؤكدة أن الموقف المصري في غاية الاتزان، خاصة بعد إعلان الرئيس السيسي أن مصر لا تتدخل في شئون الدول الأخرى وأن ما يحدث في السودان هو شأن داخلي، وعليه عملت مصر على إعلان دعمها لأي اتفاق يحقن الدماء.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي أعلنها صراحة أن الدعم المصري للدول يكون في إطار تعاون مشترك والتنمية والتعمير بعيدًا عن التدخلات في الشئون الداخلية، مؤكدًة أن الرئيس السيسي أوضح أن القوات المصرية الموجودة في السودان للتدريب وليس لدعم أي طرف ضد آخر.