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الأربعاء 19 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس الثاني يهنئ وزير الدفاع بعيد الفطر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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بعث قداسة البابا تواضروس الثاني برقية تهنئة للفريق أول محمد أحمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي بحلول عيد الفطر المبارك، وقال قداسته في نص البرقية:
السيد الفريق أول محمد أحمد زكي
القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي

بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسعدني أن أرسل لسيادتكم ولجميع رجال  القوات المسلحة المصرية، من ضباط وضباط صف وجنود، أصدق التهاني القلبية بحلول عيد الفطر المبارك، مصلين إلى الله ليمتعكم بوافر الصحة وينجح جهودكم لحفظ أمن مصر ومواجهة أعدائها.

البابا تواضروس الثاني 
بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

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