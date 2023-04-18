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الثلاثاء 18 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

داليا عبدالرحيم: الجهود المصرية الدولية لا تتوقف منذ بداية الأزمة السودانية

داليا عبدالرحيم
داليا عبدالرحيم
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قالت الدكتورة داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير مؤسسة البوابة نيوز، إنه منذ بداية الأزمة في السودان وهناك جهود مصرية دولية لا تتوقف داعية لوقف الأزمة، والتي كانت بدايتها من مصر، مشيرًا إلى أن مصر عرضت رفقة جنوب السودان الوساطة بين الأطراف السودانية، وذلك خلال اتصال جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره رئيس جنوب السودان سيلفا كير.

وأضافت "داليا" في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، أن الجهود المصرية لم تتوقف عند هذا الحد ولكن القاهرة دعت كافة الأطراف السودانية لتغليب لغة الحوار حقنًا لدماء أبناء الشعب السوداني وحفاظًا على الشارع السوداني وأمنة ولنزع فتيل الأزمة.

وأوضحت أن المبادرة المصرية السعودية جاءت بالدعوة لاجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية، والذي أكد بدوره على استعداد مصر لبذل كل المساعي على مساعدة السودان على إنهاء الأزمة.

البوابة نيوز السودان مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جنوب السودان سيلفا كير