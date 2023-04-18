فوز ٥ شركات بتمويل أكاديمية البحث العلمى ضمن البرنامج القومي للحاضنات

اعلن الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا عن اعتماد نتيجة الدفعة الأولى المقرر احتضانها بحاضنة دراجون بالجامعة المصرية وهي احد الحاضنات الممولة من برنامج حاضنات البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجيا (انطلاق) والممول من أكاديمية البحث العلمى وذلك في اطار التعاون بين الجامعة المصرية اليابانية وأكاديمية البحث العلمي.

اوضح الدكتور عمرو عدلي أن ثلاث من هذه الشركات نتيجة أبحاث لأعضاء هيئة تدريس من الجامعة واثنتان اعمال ابتكارية لطلاب من الجامعة في مزيج يوضح دور البحث العلمي والتكنولوجيا في الجامعة المصرية اليابانية.

أضاف الدكتور عمرو عدلي أنه تم إنشاء حاضنة دراجون بالجامعة لربط البحث العلمي بالصناعة بهدف دعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الجامعة تحرص على انتاج أبحاث تقدم حلولا ابتكارية لمشاكل الصناعة. و تحويلها الى شركات تكنولوجية تحت مظلة الجامعة

من جانبه صرح دكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، أن دعم حاضنة الجامعة المصرية اليابانية يأتي في إطار جهود الأكاديمية لدعم التكنولوجيا منوها بأن الحاضنة تعد إضافة جديدة لبرنامج الحاضنات التكنولوجية، حيث بلغ عدد الحاضنات الممولة ضمن برنامج (انطلاق) 43 حاضنة، ليغطي البرنامج معظم الأقاليم المصرية والتخصصات التكنولوجية.

وأوضح أن برنامج (انطلاق) يهدف إلى استكشاف الأفكار الجديدة، واحتضان أصحابها من رواد الأعمال والباحثين وطلاب الجامعات، إضافة لتوفير البيئة المناسبة والدعم المادي والفني واللوجستي للأفكار التكنولوجية المتميزة؛ للوصول بها إلى شركات تكنولوجية ناشئة؛ لتحويل هذه الأفكار إلى منتجات تجارية ذات قدرة تنافسية؛ تحقيقا لهدف الاقتصاد المعرفي.