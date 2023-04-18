محافظ قنا يتفقد مركز عزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة تفقدية بمركز "العزيمة" لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمدينة قنا، والتابع لصندوق مكافحة الإدمان بمجلس الوزراء، ويعمل تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى.

رافق المحافظ خلال الجولة، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ وحسام حموده السكرتير العام للمحافظة، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة، والدكتور حجاجي منصور مدير عام المستشفيات الجامعية، ورجب محمود مشرف الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان، والدكتورة أميرة علي مدرس مساعد الطب النفسي بكلية الطب بجامعة جنوب الوادي .

حيث تفقد محافظ قنا، مركز "العزيمة " المقام على مساحة 4500 متر مربع ويضم مبني للعيادات، وصالة إستقبال ، وصيدلية، ومبنى للأنشطة يضم مركز حاسب آلي ، وصالة جيم، وقاعة تنس طاولة، وقاعة للفنون والموسيقى، و بلاي ستيشن، ومكتبة، ومطبخ، وصالة طعام ،وكافيتريا، فيما يحتوي مبنى النزلاء على 32 غرفة بطاقة استيعابية تبلغ 100 سرير لإستقبال وعلاج مرضى الإدمان، ومصلى ،وملعب كرة قدم، بالإضافة إلي قاعة مؤتمرات، وقاعة اجتماعات، ومبنى إداري ، كما يضم المركز قسم لعلاج السموم "الديتوكس" وهو قسم جديد من نوعه ضمن مراحل العلاج والتأهيل.

كما تفقد الداودي ورش "نجارة ، ونقاشة ،وكهرباء، وحدادة" لتعليم المتعافين الحرف المهنية الذى يحتاجها سوق العمل، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية على دعم المتعافين من تعاطي المخدرات، وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع مرة أخرى .

ومن جانبه أشار محافظ قنا، إلى أنه يتم تكليف أطباء من جامعة جنوب الوادي لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان وفقا للبروتوكول الموقع مع وزارة التضامن الاجتماعي .

وأضاف الداودي، أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي خصص الخط الساخن 16023 تحت شعار " أنت أقوي من المخدرات " ويعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لإستقبال كافة الإتصالات من المرضى وذويهم للرد على استفساراتهم، وتقديم المشورة لهم وتوفير العلاج لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة .