ممشى أهل السويس يستقبل إنشاد الشرقية في ليالي رمضان

استقبل ممشى أهل السويس، فرقة الشرقية للإنشاد الديني التي قدمت باقة من الأغنيات والابتهالات والأناشيد الدينية، ضمن فعاليات ليالي رمضان بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

تضمنت الفقرات المقدمة أغاني "قمر سيدنا النبي، أبا الزهراء، لأجل النبي، يامنشدي، يا رسول الله أجرنا، ليلة القدر، مولاي إني ببابك، صلوا يا أهل الجمال، صلوا على من ذكر الله، طالما أشكو غرامي، نور العين"، والفرقة بقيادة المايسترو أحمد صلاح.

وفي مجال الورش الفنية استمرت فعاليات ورشة تعليم فن الخيامية للمدرب خالد عبد المجيد، وورشة تصنيع منتجات الجلد الطبيعي للمدربة شيرين عفيفي، وتمتد حتى الخميس المقبل ٢٠ أبريل.

الفعاليات ينظمها فرع ثقافة السويس بادارة عبد المنعم حلاوة، ضمن برامج إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل، وتأتي في سياق فعاليات ثقافية وفنية متنوعة تقيمها قصور الثقافة بالمحافظات احتفالا بشهر رمضان، والتي اختتمت في العديد من مواقع وفروع الهيئة ولاقت إقبالا وتفاعلا جماهيريا كبيرا على مدار ليالي الفعاليات.