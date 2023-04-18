داليا عبدالرحيم تكشف تفاصيل اتفاق الهدنة في السودان

الثلاثاء 18/أبريل/2023 - 03:46 م

كشفت الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير "البوابة نيوز" عن تفاصيل الهدنة بين طرفي الصراع داخل السودان.

وأشارت داليا عبدالرحيم، خلال مداخلة هاتفية مع "إكسترا نيوز"، إلى أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وافقوا على إقرار الهدنة بدءا من السادسة مساء.

وقالت رئيس تحرير "البوابة نيوز"، إن الدولة المصرية تحركت فور وقوع الأزمة في السودان، وبدأت تتواصل مع كافة الأطراف بالتعاون مع دول جنوب السودان والسعودية والأمم المتحدة.

وأضافت رئيس تحرير "البوابة نيوز"، أن الاتصال بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس جنوب السودان سلفاكير مَيارديت، يكشف حرص الدولة المصرية على تغليب صوت الحكمة والحوار السلمي وإعلاء المصلحة العليا للشعب السوداني.

كما أكدت رئيس تحرير "البوابة نيوز"، أن الجهود المصرية للوساطة بين أطراف الصراع في السودان ستظل مستمرة بالتعاون مع المملكة العربية السعودية عبر الدعوة إلى اجتماع عاجل ب"الجامعة العربية" لبحث الوضع في السودان.

وشددت داليا عبدالرحيم، على موقف مصر الثابت حيال عدم التدخل في شئون الدول، كما أكدت أن القوات المصرية المتواجدة في السودان كانت بهدف التدريب.

وأكدت داليا عبدالرحيم، ثقتها في الإدارة المصرية للأزمة بالسودان خاصة وأن مصر دولة سلام، مشددة على أن الاتصالات المصرية لم تتوقف بهدف إنهاء الأزمة ووقف التصعيد.