البابا تواضروس الثاني يهنئ الدكتور مصطفى مدبولي بعيد الفطر

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني التهنئة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بحلول عيد الفطر المبارك، وجاءت تهنئة قداسته من خلال برقية بعث بها لسيادته، وقال قداسة البابا في نص البرقية:



الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي

رئيس مجلس الوزراء

بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسعدني أن أبعث لدولتكم ولجميع أحبائنا المسلمين بأعمق التهاني القلبية في مناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مصلين أن ينعم الله عليكم بوافر الصحة ويوفق جهودكم الأمينة المتواصلة للتنمية والبناء اللذين تشهدهما بلادنا في مختلف المناحي، ليرى أبناء بلادنا ثمار ما زرعوه جميعًا بالتعب والاجتهاد، من الخير والنماء والازدهار.

البابا تواضروس الثاني

بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية