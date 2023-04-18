محافظ جنوب سيناء يتابع الموقف المالي لصندوق الإسكان الاقتصادي

رأس اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اجتماع مجلس إدارة صندوق الاسكان الاقتصادي بالمحافظة بجلسته رقم 4 لعام 2023، بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ، بحضور اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، ومدير إدارة صندوق الإسكان ومدير مديرية الإسكان بالمحافظة، ومديري الادارات بمجلس ادارة الصندوق ورؤساء مدن طور سيناء، رأس سدر، شرم الشيخ، دهب.



بدأ الاجتماع بالتصديق على محضر أعمال الجلسة السابقة، وتم عرض الموقف المالي لصندوق الإسكان الاقتصادي، كما تم عرض موقف متحصلات بنك التعمير والاسكان مشروع الإسكان الجديد بـ608 مواطنين.

وتم خلال الاجتماع ايضا مناقشة مذكرة مديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة بشأن خطة الإسكان الاجتماعي بمدن المحافظة لعام 2023 بعدد 6560 وحدة سكنية موزعة كالتالي 480 وحدة برأس سدر، و 2400 وحدة بطور سيناء و 480 وحدة بمدينة دهب.

كما تم عرض مذكرة أحد المواطنين بمدينة الذي يلتمس فيه الموافقة على اعادة تخصيص شقة وحدة سكنية له بقرية ابو صويرة مدينة راس سدر لظروفه الاجتماعية والصحية.