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الثلاثاء 18 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الجيش السوداني يجدد دعوته للميليشيات المتمردة لوضع السلاح

السودان
السودان
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جددت القيادة العامة للجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، الدعوة لميليشيات الدعم السريع المتمردة بوضع السلاح وعدم الاعتداء على المدنيين.

وردًا على ادعاءات ميليشيات الدعم السريع، حول استهداف الجيش لمقارها الطبية، أكد الجيش السوداني، في بيان، أن معسكر "شمبات"، يتبع للشرطة العسكرية ولا يحتوي على أي مقرات طبية، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وأوضح الجيش السوداني أن المُعسكر كانت به قوات مُقاتلة، تحاول تنفيذ أهداف عسكرية، ونهب المواطنين بالمناطق المجاورة، مُشيرًا إلى أن الموقع في الأصل مملوك للقوات المُسلحة، وتم تخصيصه في الماضي لـ"ميليشيا الدعم السريع".

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