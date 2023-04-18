الموافقة على تسجيل 43 رسالة ماجستير ودكتوراه بكليات جامعة الفيوم.. صورة

عقدَ مجلسُ شئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية بجامعة الفيوم جلستَهُ رقم (191) برئاسة الدكتور عرفة صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث، وبحضورأعضاء المجلس الموقر، اليومَ الثلاثاء، بقاعة الاجتماعات بالمكتبة المركزية بالحرم الجامعي.

صرح الدكتور عرفة صبرى، أن المجلس وافقَ على تسجيل عددٍ من الدرجات العلمية؛ (14) ماجستير، (29) دكتوراه بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدها.

كما ناقشَ المجلسُ عددًا من الموضوعات التي تخصُّ قطاع الدراسات العليا والبحوث بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدها؛ طبقًا لما هو مُدْرَجٌ في جدول الأعمال.

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