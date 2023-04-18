مركز الخدمة العامة لتنمية المجتمع المحلي بجامعة الفيوم ينتهي من وضع خطة البرامج التدريبية

عقد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم، جلسته رقم ١٨٤ برئاسة الدكتور عاصم فؤاد العيسوى نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون المجتمع وخدمة البيئة، وعضوية أعضاء المجلس، وذلك اليوم الثلاثاء.

صرَّح الدكتور عاصم فؤاد العيسوى، أن المجلس قد أُحيط علمًا بأنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى الفترة من ٢٠٢٣/٣/٢١ وحتى ٢٠٢٣/٤/١٦.

وأشار إلى أنه قد تم عرض خطة البرامج التدريبية وورش العمل المقترح تنفيذها من قبل مركز الخدمة العامة لتنمية المجتمع المحلي بالجامعة، مضيفًا أنه قد تمت مناقشة عدد من اتفاقيات التعاون المزمع عقدها مع القطاع وعدد من الكليات.

وعلى هامش انعقاد المجلس تم تكريم السيد محمد رمضان بمكتب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لبلوغه السن القانونية للإحالة على المعاش، كما تقدم الدكتور عاصم فؤاد العيسوى بخالص التهاني للمجلس الموقر بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

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