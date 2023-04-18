تعليم شمال سيناء يعلن نتيجة المسابقة الرمضانية لطلاب التربية الخاصة

أعلن تعليم شمال سيناء نتيجة المسابقة الرمضانية لطلاب التربية الخاصة تنفيذاً لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وبرعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

وقام حمزه رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء بسحب قرعه المسابقة الرمضانية لطلاب التربية الخاصة بحضور الدكتورة عزه كمال مدير إدارة التربية الخاصة وعبد القادر العلاقمي مدير مكتب وكيل الوزارة وعاطف العلاقمي مدير إدارة العلاقات العامة لمكتب وكيل الوزارة وسهير شلبي سكرتيرة مكتب وكيل الوزارة وقد قام وكيل الوزارة بسحب نتيجه المسابقة وتضمنت

اولا:طلاب الفكريه هم:

١-عبدالله احمد فريج

٢-إسماعيل محمد سلامة

٣-خلود خالد رشاد

ثانياً:طلاب السمعي هم:

١-هدي عطا عبد الكريم

٢-بسملة صابر حمدي خليل

٣-عبدالله محمود محمد محمود بكير

٤-كمال البدر أحمد صلاح عبدالله

ثالثا طلاب النور للمكفوفين هم:

١-فارس أحمد صلاح عبدالله

٢-همس سالم جمعه سالم

٣-سيف الدين سامي محمود طويلع

وأعلن وكيل الوزاره بانه سيتم تكريم الفائزين بعد اجازه عيد الفطر المبارك وقد افادت الدكتورة عزه جمال بأن المسابقه بدأت من أول شهر رمضان المبارك حتى يوم ٢٢ رمضان و اشتملت المسابقة على عدد١٠ اسئلة في المعلومات الدينية المختلفة وقد تقدم للمسابقة ٩٠ متسابق وتم فرز الاجابات الصحيحة والتي بلغت ٤٠ اجابة وهي ١٤ اجابه صحيحة من الفكري ١٧ من السمعي و٩ من النور للمكفوفين.