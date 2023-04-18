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الثلاثاء 18 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة الفيوم تبحث الأعداد المقترح قبولها من الطلاب بالكليات للعام المقبل

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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 عقد مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الفيوم جلسته رقم ١٩٨ برئاسة الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعضوية أعضاء المجلس الموقر، وذلك اليوم الثلاثاء .

صرَّح الدكتور محمد فاروق الخبيري، أن المجلس قد أحيط علمًا بقرار مجلس الجامعة رقم ٢١٢ بخصوص المصادقة على محضر اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب رقم ١٩٧، وكذلك الإحاطة بقرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥ / ٣ / ٢٠٢٣ باعتماد مقرر القضايا المجتمعية، مع مراعاة أنه يحق لكل مجلس جامعة أن يفعل آليات مشاركة طلاب الجامعات المصرية في أي مبادرات مجتمعية مع تعميم المقرر على الجامعات.

كما أحيط المجلس علمًا بشأن مذكرة الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب، بخصوص الأعداد المقترح قبولها من الطلاب الوافدين بكليات جامعة الفيوم للعام الجامعي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

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