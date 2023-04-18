كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالفيوم تكرم رئيس شركة المياه

كرم وفد كلية الصناعة والطاقة بالفيوم التابعة لجامعة مصر الدولية للتكنولوجيا المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، بتسليمه درع الكلية، وذلك تقديرا لدعمه للعملية التعليمية من خلال إتاحة فرص التدريب لطلبة الكلية بمواقع الشركة المختلفة، حيث قام بالتكريم الدكتور إسلام الهلالي عبدالعزيز عميد الكلية والدكتور حجاج ماهر رئيس قسم الآلية الصناعية.

أكد المهندس محمد عبدالجليل، أن الشركة لا تدخر جهدا لدعم العملية التعليمية بالمدارس والكليات المختلفة من خلال إتاحة فرص الزيارات الميدانية لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى وتقديم شرح واف لمراحل تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي علاوة على توفير فرص تدريب لطلبة الجامعات خلال شهور الصيف لتنمية مهاراتهم والمشاركة في تأهيلهم لسوق العمل معربا عن سعادته البالغة بهذا التكريم.

في سياق متصل ثمن الدكتور إسلام الهلالي الجهود التي تبذلها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم في دعم طلبة الكلية من خلال إتاحة فرص تدريب حقيقية، مشيرا إلى أن الشركة تبذل الكثير من الجهد لتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على حل كافة المشكلات حلال جذريا على أسس علمية سليمة.