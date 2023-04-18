ads
الثلاثاء 18 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالفيوم تكرم رئيس شركة المياه

جانب من التكريم
جانب من التكريم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كرم وفد كلية الصناعة والطاقة بالفيوم التابعة لجامعة مصر الدولية للتكنولوجيا المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، بتسليمه درع الكلية، وذلك تقديرا لدعمه للعملية التعليمية من خلال إتاحة فرص التدريب لطلبة الكلية بمواقع الشركة المختلفة، حيث قام بالتكريم الدكتور إسلام الهلالي عبدالعزيز عميد الكلية والدكتور حجاج ماهر رئيس قسم الآلية الصناعية.

أكد المهندس محمد عبدالجليل، أن الشركة لا تدخر جهدا لدعم العملية التعليمية بالمدارس والكليات المختلفة من خلال إتاحة فرص الزيارات الميدانية لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى وتقديم شرح واف لمراحل تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي علاوة على توفير فرص تدريب لطلبة الجامعات خلال شهور الصيف لتنمية مهاراتهم والمشاركة في تأهيلهم لسوق العمل معربا عن سعادته البالغة بهذا التكريم.

في سياق متصل ثمن الدكتور إسلام الهلالي الجهود التي تبذلها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم في دعم طلبة الكلية من خلال  إتاحة فرص تدريب حقيقية، مشيرا إلى أن الشركة تبذل الكثير من الجهد لتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على حل كافة المشكلات حلال جذريا على أسس علمية سليمة.

b8d6a30d-2a5e-4550-a388-33288dccb2a6
b8d6a30d-2a5e-4550-a388-33288dccb2a6
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالفيوم رئيس مياه الفيوم مياه الفيوم