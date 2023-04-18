"صندوق النقد" يعلن استكمال غانا لجميع إجراءات الحصول على الدعم

أكد مدير صندوق النقد الدولي لشؤون أفريقيا أبيبي سيلاسي، أن غانا استكملت جميع الإجراءات المطلوبة للحصول على دعم يقره المجلس التنفيذي للصندوق.

وأشار مدير صندوق النقد الدولي لشؤون أفريقيا إلى أن المسألة الوحيدة المعلقة حتى الآن هي تأكيد ضمانات التمويل المقدمة من الدائنين الخارجيين، لكنه توقع حل هذه المسألة عندما يجتمع نادي باريس مرة أخرى الفترة المقبلة.

وقال - في تصريح - إنه "فيما يتعلق بوضع البرنامج مع غانا، توصلنا إلى اتفاق على مستوى الموظفين، كما تعلمون، في ديسمبر الماضي، ونشعر الآن بالارتياح لأن جميع التدابير اللازمة لعرض البرنامج على مجلسنا التنفيذي قد اكتملت، باستثناء ضمانات التمويل المطلوبة من الدائنين الخارجيين".

وأعرب مدير صندوق النقد الدولي لشؤون أفريقيا عن ارتياحه لجميع الخطوات التي اتخذتها غانا، ما يدعو الدائنين أيضًا للمضي قدمًا وتقديم ضمانات التمويل اللازمة لتقديم البرنامج إلى مجلس الصندوق في أقرب وقت ممكن.

في الوقت نفسه، أشادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، بغانا لاتخاذها الإجراءات الجريئة اللازمة لتمكينها من الحصول على دعم لبرنامجها للانتعاش الاقتصادي.

بدوره، قال وزير المالية الغاني، كين أوفوري عطا: "لقد كانت لدينا مهمة إيجابية وناجحة للغاية في اجتماعات الربيع بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مع الكثير من النوايا الحسنة والدعم لبرنامجنا الاقتصادي".

وقال أوفوري إن الحكومة تتوقع أخبارًا جيدة حول ضمانات التمويل قريبًا جدًا، لتمكين البلاد من تقديم برنامجها إلى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي للموافقة عليه.

وتابع أن مشاركة غانا شهدت في اجتماعات الربيع الكشف الرسمي عن خارطة الطريق لجدول أعمال أكرا- مراكش التي ستتوج بالاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش بالمغرب في أكتوبر من هذا العام.