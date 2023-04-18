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الثلاثاء 18 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المصري يتوجه إلى برج العرب استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

الإسماعيلي والمصري
الإسماعيلي والمصري
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يتوجه اليوم الثلاثاء، فريق الكرة الأول بالنادي المصري بقيادة حسام حسن، إلى برج العرب بالإسكندرية، للدخول في معسكر مغلق، استعداداً لمواجهة النادي الإسماعيلي في المباراة التي تجمع الفريقين بعد غد الخميس، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري.

وخاض النادي المصري، تجربة ودية خلال معسكره الذي أقيم على مدار الأيام الماضية ببورسعيد، بعد  التعادل سلبياً مع المقاولون في الجولة 25، حيث فاز المصري على شبابه بسباعية نظيفة.

ويحتل المصري المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 35 نقطة، بعد الفوز في 8 مباريات والتعادل في 11 وتلقي 5 هزائم.

على الجهة الأخرى يأتي الإسماعيلي في المركز الرابع عشر برصيد 23 نقطة بعد الفوز في 4 مباريات والتعادل في 11 آخرين وتلقي 8 هزائم.

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