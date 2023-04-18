الجيش السوداني ينفي استهداف المقرات الطبية والمستشفيات

نفت القوات المسلحة السودانية، اليوم الثلاثاء، الأنباء التي تداولتها قوات الدعم السريع حول استهداف القوات المسلحة السودانية لمقارها الطبية.

وأوضحت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في بيان عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” أن معسكر شمبات يتبع الشرطة العسكرية ولا توجد به مرافق طبية، مضيفة أن المعسكر كانت به قوات مقاتلة تحاول تنفيذ أهداف عسكرية بالإضافة إلى نهب المواطنين في المنطقة المجاورة.

وأشارت القوات المسلحة السودانية إلى أنه تم التعامل معه طبقا للضرورة بالقدر الكافي من القوة.

وجددت القوات السودانية دعوتها لما تبقى من القوات المتمردة بوضع السلاح وعدم الاعتداء على المدنيين.

وشددت القوات على أن الموقع التى ذكرته قوات الدعم السريع هو موقع مملوك للقوات المسلحة وتم تخصيصه للدعم السريع.

وفى وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس مجلس السيادة وقائد القوات المسلحة السودانية، عبدالفتاح البرهان، أن الجيش سيلتزم بوقف إطلاق النار الساعة السادسة مساء اليوم.