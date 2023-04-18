إصابة 5 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين

أصيب 5 فلسطينيين بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، مخيم جنين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن أربعة شبان وصلوا مستشفى جنين الحكومي بعد إصابتهم بالرصاص الحي في الأطراف خلال اقتحام قوات الاحتلال ووحدات خاصة "مستعربون"، المخيم.

وأضافت أن إصابة خامسة بالأطراف وصلت إلى مستشفى ابن سينا التخصصي.

وأفادت “وفا” بأن مواجهات عنيفة اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم، حيث انتشرت وحدات خاصة داخل بعض المنازل وعلى أسطح العمارات السكنية، بينما منعت قوات الاحتلال طواقم جمعية الهلال الأحمر من دخول المخيم لنقل الإصابات، وأصابت مركبة إسعاف بالرصاص.

وأوضح أن قوات الاحتلال أدخلت جرافتين إلى المخيم، وحاصرت منزلا، في ظل تحليق مكثف للطيران.