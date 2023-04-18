غدا الأربعاء.. مياه بني سويف: قطع المياه عن بعض قرى مركز  اهناسيا  وضعفها بالمدينة بسبب أعمال الصيانة الدورية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة أنه تقرر قطع الخدمة عن بعض المناطق والقرى بمركزي اهناسيا وناصر،من الساعة 4 صباح غد الأربعاء وحتى الساعة 1 ظهر نفس اليوم، بسبب توقف محطتى المعصرة القديمة والجديدة بمركز اهناسيا ، للقيام بأعمال صيانة بخط 24 بوصة حديد

وبحسب بيان شركة المياه فقد تقرر قطع المياه عن ( معصرة نعسان ، قاي ، شاويش، مطار دنديل ) ، وضعفها عن مدينة اهناسيا وقرى كوم الرمل والعواونة

وتتوجه الشركة باعتذارها عن انقطاع وضعف المياه "بشكل مؤقت "للقيام بأعمال الصيانة لضمان انتظام وكفاءة الخدمة بالشكل المطلوب،مناشدة المواطنين والمصالح والجهات الحكومية المتأثرة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة القطع بالمذكورة ، مع التأكيد على توفير سيارات مياه للشرب في حالة الحاجة إليها، مشيرة إلى أنه في حال وجود شكوى يرجى الاتصال على الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.