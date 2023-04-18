أحداث مشوقة في الحلقات الـ26 والـ11 من مسلسلات النصف الثاني لدراما رمضان

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان "أحداث مشوقة في الحلقات الـ26 والحلقات الحادية عشر من مسلسلات للنصف الثاني لدراما رمضان".

ففي مسلسل حرب، تحدث الضابط شريف مع الرائد عمر وقال له إن إصراره على البحث عن الإرهابي عثمان يسبب له حالة توتر، وعرض عليه ملف قضية جديدة حتى يتابعها، وفي نفس الوقت أعلن عثمان عن اسمه تحت اسم الظافر من خلال فيديو مسجل ووجه فيه تهديدات لقوات الأمن لتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية.

وفي مسلسل رسالة الإمام، ظهر خلاف حول سيدة تريد أن تتصدق بما تملكه للفقراء من أهل الفسطاط، لكن أحد تلاميذ الشافعي قال إن هذا لا يجوز دون إذن زوجها مثلما قال الإمام مالك، وهنا حضر الشافعي وقال له إن المرأة لها حرية التصرف في كامل مالها دون الرجوع لزوجها.

وفي مسلسل جعفر العمدة، ذهب سيف إلى عايدة كي يقنعها بالرجوع إلى جعفر، لكن صفصف حضرت هي الأخرى وتحدثت في الأمر ذاته، وأكدت أن ابنها لم يفكر في أذية عايدة أو يسبب لها أي إجهاض، وفي نفس الوقت تنتبه صفصف إلى سيف الذي يستخدم ملعقة الشاي مثل جعفر ابنها، وهو ما جعلها تشك في أنه ابن جعفر.