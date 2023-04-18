"تعليم الدقهلية" تكرم الطلاب الفائزين بالمسابقة الرمضانية ومبادرة راقى بأخلاقي والمسابقة الفنية للتعليم الفنى

كرم ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية. وهاني عنتر وكيل المديرية، والدكتور عصام عماره مدير عام التعليم العام، اليوم الثلاثاء، خمسة عشر طالبا من الفائزين بالمسابقة الرمضانية والطلاب الفائزين بمبادرة راقى بأخلاقي والطلاب الفائزين فى المسابقة الثقافية للتعليم الفنى وذلك بمدرسة بن لقمان الإعدادية بنين وسط اجواء تتسم بالتقدير والشفافية وقدما لكل فائز شهادة تقدير ومكافأة مالية.

ومن جانبه، أكد شعبان أن أسئلة المسابقة الرمضانية كانت صعبة جدا ولا يمكن الوصول للحل بسهولة و كانت تحتاج إلى قارئ مثقف لدية معلومات دينية.

وجدير بالذكر، أقيمت المسابقة فى شهر رمضان برعايةوكيل وزارة تعليم الدقهلية وإشراف توجيه عام التربية الإسلامية توجيه عام اللغة العربية وتقدم لها ١٥١ طالب وطالبة وفاز خمسة عشر طالبا.

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