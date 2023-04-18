وكيل تعليم دمياط يتابع جاهزية المدارس لاستقبال امتحانات آخر العام

تفقد المهندس "علي عبدالرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم، عدة مدارس بإدارتي كفر سعد وفارسكور التعليميتين.

شملت الجولة مدرسة اللواء رفعت الجميل تعليم أساسي والشهيد محمد رضا شبانه الابتدائية والشهيد محمد شبانه الإعدادية بإدارة كفر سعد التعليمية ومدرسة الشهيد عبد الغني عياد الابتدائية والشهيد محمد المنير الابتدائية والشهيد محمد المنير الإعدادية والشهيد علي الزهيري وشجرة الدر الابتدائية بإدارة فارسكور التعليمية.

وتابع "وكيل الوزارة" تجهيزات المدارس وتهيئتها لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، موجهًا بالعمل على توفير كافة الإمكانيات الممكنة لتجهيز اللجان الامتحانية لاداء الطلاب للامتحان في هدوء ويسر وفقًا لتوجيهات محافظ دمياط.

شهد اليوم "علي عبدالرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، فعاليات ختام الدورة الرمضانية لكرة القدم لبنات مدارس دمياط بحضور النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ وعبد العليم جمعة وكيل المديرية وصالح القصيفي مدير عام التعليم العام والتي تم تنظيمها لأول مرة بالتنسيق بين التوجيه العام للتربية الرياضية برئاسة عزة العجوز وإدارة الموهوبين برئاسة أماني طراف.

وأسفرت المبارة النهائية عن فوز منتخب إدارة دمياط التعليمية بالمركز الأول في الدورة الرمضانية لكرة القدم لبنات مدارس دمياط علي أرض ملعب الصالة المغطاة بفارسكور بواقع هدفان لفريق بنات دميـاط مقابل لاشيء لفريق بنات الروضة، وذلك بحضور سمير الجمل مدير إدارة فارسكور التعليمية ومسعد ابو الرجال مدير إدارة الروضة.

ونفذ مركز شباب الوسطاني التابع لإدارة كفر سعد ضمن خطه المركز ، مباريات دور الثمانية في الدورة الرمضانية في تنس الطاولة ، كما قام المركز أيضاً بدورة كرة القدم بمركز شباب الوسطاني وسط حضور جماهيري كبير ، حيث أقيمت أول مباريات نصف النهائي بين فريقي بوخاريست و قرية النصر ، وكانت نتيجة المباراة فوز فريق بوخاريست وصعودها إلي نهائي البطولة ، كما قام مركز شباب الدهايمة ، بتنفيذ مسابقة أوائل الطلبة وعملت على ترسيخ الإنتماء والوعي بالمشروعات القومية لدى الطلاب على مستوى الجمهورية، مع تحفيز المتفوقين على التفوق .