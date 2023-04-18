برلمانية : الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية تهدف لتوطين الصناعة وزيادة تنافسيتها

قالت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب ، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، تدعم تنمية القطاع الصناعي وتضع أطر جديدة وفاعلة في التعامل مع مختلف التحديات والظروف العالمية شديدة الصعوية التي شهدتها دول العالم أجمع والتى كان لابد من وجود أليات جديدة للتعامل مع الأزمة الراهنة.

وأوضحت النائبة هند رشاد أن أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية العمل على توطين وتعميق الصناعة وزيادة تنافسيتها وزيادة القيمة المضافة، إلى جانب السعى لزيادة حجم الصادرات المصرية من خلال استهداف العديد من الأسواق الجديدة، وكذا اتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة، والتركيز على القطاعات الصناعية كثيفة العمالة وهو جانب هام للمساهمة فى الحد من البطاله.

وتابعت رشاد ، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية تعمل على تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع ، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن الوصول إلى معدلات نمو مرتفعة للصادرات المصرية.

وإستطردت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب قائلة : أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ، لها دور مهم للغاية في دعم تمكين القطاع الخاص ، وهو النهج الذي صارت تسير عليه الدولة خلال الفترة الأخيرة.