المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية: مصر تدرك جيدا خطر الفراغ والعنف في السودان

قال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، ساميويل ويربيرغ، إننا نتواصل مع كل الدول المجاورة للسودان منها مصر وكذلك مع البلدان الأخرى كالإمارات والسعودية، فكل هذه الدول في المنطقة لديها تواصل و تأثيرات ونفوذ على الأطراف في السودان.

وأضاف خلال مداخلة عبر «زووم» مع فضائية «القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، «نعرف أن الدولة المصرية تدرك بشكل جيد الخطر الذي يمثله أي فراغ أو عنف في السودان، لذلك فنحن في تواصل مع كل الأطراف في المنطقة ومصر على رأسهم».

وتابع المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية، أن «العنف الأخير في السودان يقوض الجهود الرامية لاستئناف العملية السياسية والانتقالية، وكنا نراقب ونتابع منذ سنوات والآن نريد أن نرى استئناف العملية السياسية، ولكن مع هذا العنف فهذا مستحيل، ولابد أن نركز على الهدنة وقبول التهدئة، وليس من الممكن الحديث عن أي عملية سياسية خلال هذا القتال والعنف داخل السودان».