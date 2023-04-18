تعرف علي فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل كأس العالم للجمباز الفني

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والافريقي للجمباز، فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بالكشف عن تفاصيل بطولة كأس العالم للجمباز الفني، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 وحتى 30 ابريل الجاري.

بدأ المؤتمر الصحفي بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية ، ثم فيلم تسجيلي عن استعدادات الدولة المصرية لاستضافة البطولة.

وخلال كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن إستضافة كأس العالم للجمباز الفني سيكون على أعلى مستوى في كافة التفاصيل الفنية والتنظيمية وغيرها مؤكدا أن الرياضة المصرية تشهد العديد من الانجازات على كافة الأصعدة وأبرزها نتائج أبطال مصر الرياضيين فى المنافسات الدولية.

وأضاف وزير الرياضة أن ثقة الاتحادات الدولية المختلفة على اسناد مختلف البطولات الهامة، لهو خير دليل على قوة وقدرة الدولة المصرية على استضافة اكبر البطولات، وهو ما تسعي اليه دائما في ظل قيادة حكيمة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

كما تقدم صبحي بالشكر لرئيس الاتحاد المصري للجمباز على المجهودات الكبيرة التي يقوم بها، والتي ظهرت نتائجها في البطولات المختلفة وايضا المشاركة المصرية في دورة الالعاب الاولمبية الماضية، وأكد ان الجمباز المصري أصبح محط انظار العالم اجمع لما لديه من امكانيات بشرية من لاعبين مميزين في مختلف الفروع، بالاضافة الى اتحاد لا يدخر جهدا في سبيل النهوض برياضة الجمباز، حيث تمكن من الخروج من حيز توسيع قاعدة المشاركة، الي جذب اللاعبين للمنافسة الدولية والحصول على الميداليات المختلفة، وهو الامر الذي يتوافق تماما مع رؤية وزارة الشباب والرياضة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز، عن فخره بما وصل إليه اتحاد اللعبة خلال الفترة الماضية والتي كان ثمارها تتويج يحيى زكريا لاعب منتخب مصر للناشئين ببرونزية بطولة العالم والتي أقيمت مؤخرا بتركيا.

وأضاف أن الاتحاد المصري قفز قفزة عريضة على صعيد النتائج وتنظيم البطولات والأحداث الرياضية.

وأعلن رئيس اتحاد الجمباز أن الموسيقار "هشام خرما" سيكون مفاجأة حفل افتتاح البطولة العالمية.

وجدير بالذكر أن بطولة كأس العالم ستقام على مجمع صالات استاد القاهرة الدولي بمدينة نصر ويشارك بها 40 دوله وهم “ألبانيا - الجزائر - أرمينيا - النمسا - أذربيجان - بلجيكا - كندا - كرواتيا - قبرص التشيك - الدنمارك - فنلندا - ألمانيا - بريطانيا - اليونان - أندونيسيا - إيران - إيرلندا - إيطاليا - الأردن - كازاخستان - لاتفيا - ليتوانيا - ماليزيا - المكسيك - هولندا - النرويج - بنما - الفلبين - بولندا - البرتغال - قطر - صربيا - سلوفينيا - تايوان - أوكرانيا - أمريكا - أوزبكستان - فيتنام - بالإضافة إلى مصر البلد المضيف”.