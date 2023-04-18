التضامن تنظم ورشة عمل حول "تطور آليات تصنيف الإعاقة"

تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، نظمت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع منظمة الإسكوا "لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسياESCWA "ورشة عمل بعنوان " تطور آليات تصنيف الإعاقة"، وذلك في إطار العمل على تقنين الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي وفقًا لنوع ودرجة الإعاقة، وبناء على اتفاق التعاون مع منظمة الإسكوا في مجال دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وشهدت الورشة مشاركة الدكتور علاء سبيع، المستشار الإقليمي لشؤون الإعاقة بالاسكوا، وحضور مجموعة من الخبراء في مجال الإعاقة متمثلين في المجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان ، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ، ومجموعة من خبراء الإعاقات المختلفة، وأساتذة الجامعات في مجالات السمعيات، والبصريات، والطب الطبيعي، وعلم النفس.

وشهدت الورشة التحاور ومناقشة التحديات الحالية وتبادل وجهات النظر وعرض المبادئ الرئيسية ونماذج وآليات التقييم وفقاً لنموذج التصنيف العربي الموحد للإعاقة، والتعرف على آليات التطبيق في مختلف الدول، وطرق تصنيف الإعاقة ودرجتها وكذلك كيف يتم تحديد مسار الخدمات لكل حالة وفقاً لما يتناسب مع احتياجاتها.