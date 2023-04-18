محافظ مطروح يعتمد قرارات ترقية المعلمين الأخصائيين

صرح عمرو شحاته وكيل وزارة التعليم بمحافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، بأن اللواء خالد شعيب محافظ الأقليم، اعتمد قرار ترقية المعلمين عقب انتهاء لجنة التنمية البشرية بتعليم مطروح من مراجعة أوراق وبيانات المرقين (معلمين / أخصائيين) والتي جاءت لضمان سلامة البيانات والمستندات المطلوبة الخاصة بالتسكين والترقية.

وأكد شحاته أن ذلك جاء بعد اعتماد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قراري ترقية المعلمين والاخصائيين رقمي ٢ و ٣ بتاريخ اليوم الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ مضيفا أن ذلك يمنح المعلمين الذين تمت ترقيتهم بدل الاعتماد المقرر قانوناً وعلاوة الترقية اعتبارا من أول الشهر التالي لاعتماده من السلطة المختصة.

وثمن وكيل الوزارة مجهودات العاملين بإدارة الموارد البشرية في مراجعة المستندات المطلوبة للترقية مهنئاً الزملاء المرقين ومتمنيًا لهم السداد والتوفيق.

وقدم مدير المديرية الشكر والتقدير للواء المحافظ عرفانا بدعمه المتواصل والمؤثر للمنظومة التعليمية.