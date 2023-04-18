تعليم دمياط يختتم الدورة الرمضانية لكرة القدم للفتيات

شهد علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، فعاليات ختام الدورة الرمضانية لكرة القدم لبنات مدارس دمياط بحضور النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ وعبد العليم جمعة وكيل المديرية وصالح القصيفي مدير عام التعليم العام والتي تم تنظيمها لأول مرة بالتنسيق بين التوجيه العام للتربية الرياضية برئاسة عزة العجوز وإدارة الموهوبين برئاسة أماني طراف.

واسفرت المباراة النهائية عن فوز منتخب إدارة دمياط التعليمية بالمركز الأول في الدورة الرمضانية لكرة القدم لبنات مدارس دمياط علي أرض ملعب الصالة المغطاة بفارسكور بواقع هدفان لفريق بنات دمياط مقابل لاشيء لفريق بنات الروضة، وذلك بحضور سمير الجمل مدير إدارة فارسكور التعليمية ومسعد ابو الرجال مدير إدارة الروضة.

نفذ مركز شباب الوسطاني التابع لإدارة كفر سعد ضمن خطة المركز ، مباريات دور الثمانية في الدورة الرمضانية في تنس الطاولة ، كما قام المركز أيضاً بدورة كرة القدم بمركز شباب الوسطاني وسط حضور جماهيري كبير، حيث أقيمت أول مباريات نصف النهائي بين فريقي بوخاريست و قرية النصر، وكانت نتيجة المباراة فوز فريق بوخاريست وصعودها إلي نهائي البطولة ، كما قام مركز شباب الدهايمة ، بتنفيذ مسابقة أوائل الطلبة وعملت على ترسيخ الانتماء والوعي بالمشروعات القومية لدى الطلاب على مستوى الجمهورية، مع تحفيز المتفوقين على التفوق .

جدير بالذكر أن الدورات الرمضانية الرياضية تساهم في توسيع قاعدة المشاركة المحلية و تحث على ممارسة الالعاب الرياضية للشباب والنشئ وتساهم في تكوين جيل رياضي يتحلى بالخلق القويم والسلوك المستقيم، وصقل طاقات ومواهب الطلائع، يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات الدكتور وليد الشاذلي مدير عام المديرية.

ونفذ مركز شباب البراشية التابع لإدارة فارسكور، احتفالية بيوم اليتيم وسط جمع كبير من الحضور المميز ويهدف الحفل إلي رفع الروح المعنوية ومشاركة الأيتام أفراحهم، ومحاولة إدماجهم وجدانيا في المجتمع ومحاولة لتلبية بعض متطلباتهم.