القوى العاملة: ختام دورة تدريبية للشباب على مِهنة تصنيع الأسماك بالإسكندرية

أعلنت وزارة القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، عن تسليم شهادات ختام البرامج التدريبية علي مهنه تصنيع الأسماك بالإسكندرية، وذلك بأحدث تكنولوجيا التصنيع لعدد 89 متدربا ومتدربة وهي من المهن المستحدثة لتواكب متغيرات سوق العمل، وذلك لتوفير فرص عمل تساهم في الحد من البطالة لتتماشي مع متطلبات سوق العمل، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، وتوفير فرص عمل داخل منشآت القطاع الخاص بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين واستحداث مهن جديدة تتواءم مع متطلبات السوق.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم إنها تلقت تقريراً من المهندس محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالأسكندرية أكد فيه علي دور الوزارة بإعداد كودار مهنية مدربة على أعلى مستوى قادرة على الانخراط بسوق العمل، وأن هذه الدورات بالاسكندرية ،بحضور هاني المنشاوي رئيس مجموعة شركات سمر مون لتصنيع الأسماك، وإيفيت عبد المسيح مدير إدارة التدريب المهني، ودعاء حسنين مدير مكتب التشغيل بمنطقة قوي عامله برج العرب، وداليا عبد المجيد باحث بإدارة التدريب المهني،وقدم السيد المهندس محمد كمال وكيل المديرية شهادة تقدير للدكتور هاني المنشاوي تقديرا لتعاونه المستمر مع المديرية لتدريب الشباب من الجنسين.

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