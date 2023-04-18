الشيخ محمد دغيدي: تكريمي من الرئيس شرف ودائما يرعى الدعوة والأئمة

عبر الشيخ محمد أحمد دغيدي، إمام مسجد الشامخية ببنها، بمديرية أوقاف القليوبية، والفائز بالمركز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم الفرع الثالث حفظ القرآن الكريم وتفسيره وعلوم تطبيقه التي نظمتها وزارة الأوقاف برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبمشاركة 108 متسابقين من 58 دولة، عن خالص سعادته لتكريمه اليوم من الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية ليلة القدر، مشيرا إلي أن الرئيس دائما يرعى الدعوة والأئمة وحفظة القرآن.

أشار الشيخ محمد، إلي أنه إمام وخطيب بوازرة الأوقاف بمسجد الشامخية بمدينة بنها، وحصل على ليسانس علوم قرآن من جامعة الأزهر ودراسات عليا في التفسير وعلوم القرآن وبدأ حفظ القرآن الكريم في الرابعة من عمره وأتم حفظ القرآن في الثامنة من عمره، مشيرا إلي أن الفضل في تعلمه القرآن يرجع لله عز وجل ثم والده ووالدته السيدة مها عبد العاطي مدكور فهم كانوا دائما مشجعين وداعمين لمسيرته في حفظ كتاب الله.



من ناحيته وجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية التهنئة للشيخ محمد ابن القليوبية الحاصل على المركز الأول في حفظ القرآن، مشيرا في بيان له أن تكريمه من الرئيس هو فخر لرفع اسم محافظة القليوبية في المحافل الدولية متمنيا له مزيدا من النجاحات والتفوق في الفترة المقبلة، مشيرا أنه قام بتكريم الإمام الفائز بالمركز الأول في وقت سابق متمنياً له دوام التوفيق والسداد.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صباح اليوم الثلاثاء، احتفالية وزارة الأوقاف بـ«ليلة القدر»، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.