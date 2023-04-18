محافظ أسوان يتفقد 20 شاحنة للمواد الغذائية تستهدف توزيع 25 طنا

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الشاحنات المحملة بكراتين المواد الغذائية بإجمالى 20 شاحنة، والتى تستهدف توزيع 25 طنا من المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بمختلف مراكز ومدن المحافظة ضمن مبادرة "فطارك غير مع we " التى قامت بإطلاقها المصرية للاتصالات ومؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بمناسبة شهر رمضان المعظم .

وأثناء تفقده لمحتويات وكرتونة المواد الغذائية برفقه عبد الرحيم الناصح مدير العلاقات الحكومية بشركة المصرية للاتصالات ، وعمر رسلان مدير قطاع جنوب الصعيد بمؤسسة صناع الخير للتنمية ، بجانب محمد يوسف مدير مديرية التضامن الاجتماعى ، والدكتور عز الصادق مستشار المحافظة للعمل الأهلى التنموى أشاد اللواء أشرف عطية بتنوع مكونات الكرتونة من السلع والمواد الغذائية التى تحتويها.

وثمن بالشراكة الفاعلة بين المؤسسات الاقتصادية الكبرى من خلال مشاركتها المجتمعية الجادة، وهذا ما نراه واقعاً ملموساً لجهود المصرية للاتصالات ومنظمات المجتمع المدنى الفعالة ممثلة فى مؤسسة صناع الخير للتنمية والجهاز التنفيذى للدولة لتلبية الاحتياجات الأساسية، وفى مقدمتها المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك .

ومن جانبه، أكد هانى عبد الفتاح المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير للتنمية على أن دعم الأسر الأولى بالرعاية فى مختلف أنحاء محافظة أسوان يعتبر هو الهدف من التعاون بين صناع الخير والمصرية للإتصالات لتنفيذ مبادرة "فطارك غير مع we " من خلال توزيع 45 ألف كرتونة مواد غذائية حيث يصل وزن الكرتونة الواحدة إلى 14 كيلو جرام، وتحتوى على المواد الغذائية الضرورية من الأرز والمكرونة والسكر والفول واللوبيا والزيت والبلح والصلصة والملح.

ولفت إلى أن آلية التوزيع تستهدف القرى والنجوع الأولى بالرعاية فى معظم المحافظات المصرية، وأننا نعمل على تقديم منظومة خدمات متكاملة لتلبية الإحتياجات الأساسية للشرائح المستهدفة، وعلى رأس هذه الإحتياجات تقديم المساعدات الغذائية بالتعاون مع كبريات المؤسسات الإقتصادية حيث يتم التوزيع بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية .

IMG-20230418-WA0115

IMG-20230418-WA0112

IMG-20230418-WA0114

IMG-20230418-WA0113

IMG-20230418-WA0109

IMG-20230418-WA0108

IMG-20230418-WA0110