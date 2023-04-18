تجديد حبس إمبراطورة الحشيش في التجمع الأول 15 يومًا

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، حبس سيدة متهمة بالاتجار في المواد المخدرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، حيث ضبط بحوزتها كمية من الحشيش قبل ترويجها على المتعاطين بنطاق قسم شرطة الأول.

وكشفت التحقيقات أن البداية كانت عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (إحدى السيدات – لها معلومات جنائية) حال استقلالها سيارة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبحوزتها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,520 كيلو جرام - هاتف محمول – كمية من المشغولات الذهبية.

وبمواجهتها اعترفت بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى، والمشغولات الذهبية من متحصلات نشاطها الإجرامى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.