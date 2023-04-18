البابا تواضروس يهنئ شيخ الأزهر بعيد الفطر

بعث قداسة البابا تواضروس الثاني، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة عيد الفطر المبارك، جاء نصها: فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب

يسرني بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أحبائنا المسلمين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

داعين أن يوفقكم الله لاستكمال عملكم الدؤوب لإعلاء شأن وطننا العزيز والقيام بالدور التنويري لنشر الوعي وقيم التسامح والأخوة الإنسانية وثقافة السلام والمواطنة والعيش المشترك.

دمتم في رعاية الله وحفظه.