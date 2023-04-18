ads
الثلاثاء 18 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس يهنئ شيخ الأزهر بعيد الفطر

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بعث قداسة البابا تواضروس الثاني، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة عيد الفطر المبارك، جاء نصها: فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب

يسرني بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أحبائنا المسلمين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. 

داعين أن يوفقكم الله لاستكمال عملكم الدؤوب  لإعلاء شأن وطننا العزيز  والقيام بالدور التنويري لنشر الوعي وقيم التسامح والأخوة الإنسانية وثقافة السلام والمواطنة والعيش المشترك. 
دمتم في رعاية الله وحفظه.

قداسة البابا تواضروس الثاني فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف عيد الفطر المبارك الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية المسلمين