مندوب روسيا بالأمم المتحدة: أمريكا تسعى لزيادة العقوبات والضغط على كوريا الشمالية

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الزيادة الكبيرة في النشاط العسكري بشمال شرقي آسيا ناتجة عن الرغبة غير المسؤولة لواشنطن وأتباعها في زيادة العقوبات والضغط على كوريا الشمالية.

وقال نيبينزيا في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، الثلاثاء: "نعتقد أن الزيادة الكبيرة في النشاط العسكري بشمال شرقي آسيا ناتجة عن الرغبة غير المسؤولة لواشنطن وحلفائها في زيادة العقوبات والضغط على بيونج يانج".

وأشار إلى أن تعزيز الولايات المتحدة لنهجها الأمني الأحادي في المنطقة، ورغبتها في تشكيل خطوط تقسيم جديدة، وتسريع عسكرة شمال شرقي آسيا، أصبح مدمرا بشكل واضح، لافتا إلى أن إنشاء منظمة (أوكوس) يدل بشكل خاص على أن الخطط الأمريكية تثير قلقا بالغا بما في ذلك مدى التزامها بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.