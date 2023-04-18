المؤتمر: السياسة الخارجية المصرية تتسم بالتوازن والاعتدال وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول

قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر إن السياسة الخارجية المصرية تتسم بالتوازن والاعتدال و تستهدف دعم استقرار الإقليم وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول وتدعم الأطراف المتصارعة للذهاب الي المسارات السياسية كسبيل امثل لتسوية الأزمة، مشيرا إلى أن حديث السيد الرئيس خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة أكد علي ثوابت السياسية الخارجية المصرية التي لا تنحاز لطرف على حساب طرف ولكنها تعمل من أجل إيجاد سبل لتهدئة الأزمات الإقليمية بشكل عام.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر إن ثوابت السياسية الخارجية المصرية تجعلها محل ثقة من الجميع لهذا نجد كافة الأطراف الدولية والإقليمية تتصل بالقاهرة إدراكا منها بأن مصر وحدها التي تمتلك القدرة علي لعب دور الوسيط الأمين في كافة الأزمات خاصة السودان و الذي لعبت مصر دورا مهما في الحوار الوطني السوداني.

وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر علي أن مصر موقفها ثابت في سعيها الدائم للحفاظ على استقرار السودان، لافتا إلى أن الرئيس السيسي يتحرك بكل قوة حتى لا تنزلق الأمور لما هو أسوأ من ذلك في السودان وانقاذها لتجاوز أزمته نظرا لما تمتلكه مصر من الخبرة في مجال إدارة الأزمات بما تملكه من علاقات إقليمية ودولية يمكن أن تساعد في تجاوز الأزمة السودانية ودمج المبادرات الإقليمية والدولية مع الجهود المحلية حتى يمكن تجاوز الأزمة الحالية.