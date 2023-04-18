المشدد والغرامة لتاجر استروكس بمدينة نصر

أصدرت محكمة جنايات، القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة المتهم "علي .م" وشهرته علي جير بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في الاستروكس بمحافظة القاهرة والزمته المصاريف الجنائية بالدعوي.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين وأمانة سر محمد طه.

وكشف أمر إحالة القضية ان المتهم وآخر سبق الحكم عليه بدائرة قسم ثالث مدينة نصر بمحافظة القاهرةحازا وأحرزا بقصد الاتجار جواهر مخدرة لمادة الاستروكس في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتضمنت شهادة مجري التحريات بالقضية ضابط مباحث قسم شرطة ثالث مدينة نصر بأنه وأثناء مروره بدائرة القسم أبصر المتهم الأول بأمر الإحالة "على.م" وشهرته على جير بمدخل العقار سكنه برفقته المتهم الثاني بأمر الإحالة والسابق الحكم عليه وشهرته أحمد الليبي محرزاً كلا منهما جوهر ( الاستروكس ) المخدر وبضبطهما وتفتيشهما عثر مع الأول على كيس بلاستيكي وعثر مع الثاني على عدد ٤٣ كيس بلاستيكي يحوى كلا منهم ذات الجوهر المخدر أحرزاهم في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى أن الكيس المضبوط مع المتهم الأول المائل يحوى أجزاء نباتية خضراء اللون مفروكة ثبت أنها لجوهر الاستروكس المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات .