قصف روسي على منطقة دونستك بصواريخ إس- 300 وطائرات بدون طيار

أعلنت الإدارة العسكرية لبلدة سلوفيانسك في إقليم دونستك اليوم الثلاثاء أن القوات الروسية قصفت بلدة سلوفيانسك في منطقة دونسك بصواريخ إس- 300 وطائرات بدون طيار كاميكازي في الليل، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وقال عمدة سلوفيانسك فاديم لياخ - في بيان عبر تليجرام نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- "تعرضت سلوفيانسك لقصف آخر ليلا، ولمدة ساعتين هاجم الروس المدينة بصواريخ إس -300 وطائرات بدون طيار شاهد كاميكازي.. ولحسن الحظ لم تقع إصابات".

وأضاف "إن خمسة مجمعات سكنية وسبعة منازل خاصة ومنشأة أمنية ومنشأة رعاية صحية ومركزا ترفيهيا ومركز أعمال وسيارات، تضررت جراء القصف".