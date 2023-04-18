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الثلاثاء 18 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

قصف روسي على منطقة دونستك بصواريخ إس- 300 وطائرات بدون طيار

القصف الروسي
القصف الروسي
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أعلنت الإدارة العسكرية لبلدة سلوفيانسك في إقليم دونستك اليوم الثلاثاء أن القوات الروسية قصفت بلدة سلوفيانسك في منطقة دونسك بصواريخ إس- 300 وطائرات بدون طيار كاميكازي في الليل، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وقال عمدة سلوفيانسك فاديم لياخ - في بيان عبر تليجرام نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- "تعرضت سلوفيانسك لقصف آخر ليلا، ولمدة ساعتين هاجم الروس المدينة بصواريخ إس -300 وطائرات بدون طيار شاهد كاميكازي.. ولحسن الحظ لم تقع إصابات".

وأضاف "إن خمسة مجمعات سكنية وسبعة منازل خاصة ومنشأة أمنية ومنشأة رعاية صحية ومركزا ترفيهيا ومركز أعمال وسيارات، تضررت جراء القصف".

دونستك القوات الروسية