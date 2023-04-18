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الثلاثاء 18 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الغربية يترأس لجنة اختيار الشعار الجديد

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اجتماع اللجنة المسئولة عن تقييم واختيار شعار جديد لمحافظة الغربية، يعبر عن الهوية البصرية للمحافظة، وذلك بحضور نجوى العشيري السكرتير العام للمحافظة وأعضاء اللجنة.

استهل المحافظ اجتماعه بتقديم الشكر لأعضاء اللجنة من أساتذة الجامعة، الفنانين والمهندسين الذين اجتمعوا على مدار الأيام السابقة لمعاينة الأعمال المشاركة في مسابقة الشعار والتي قد أعلنت المحافظة عنها في وقت سابق، حيث تلقت اللجنة عدد 75 شعار تم المفاضلة بينهم طبقا للشروط والمعايير واختيار أفضل 6 نماذج.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ ال 6  مشاركين المؤهلين للفوز بالمسابقة حول رؤيتهم للشعار مستعرضاً ملاحظات اللجنة وذلك تمهيداً للمرحلة التالية من التصفيات النهائية لاختيار أفضل شعار للمحافظة يعبر عن هويتها بنهاية أبريل الجاري، مؤكدا على أن الحفاظ على الهوية البصرية للمحافظة لابد أن يكون المحور الأساسي في الاختيار وانتقاء العمل الفائز.
 

ومن جانبهم أبدى المتسابقون حماسهم للمرحلة القادمة من التصفيات وسعادتهم لإتاحة الفرصة كاملة لهم للمشاركة في هذه المسابقة والتي تغرس لديهم الانتماء والولاء والمسئولية تجاه رموز المحافظة ومعالمها الثقافية والدينية وهويتها بشكل عام.


جاء ذلك بحضور أعضاء اللجنة الدكتورة رانيا الأمام عميد كلية التربية النوعية، الدكتورة رحاب أحمد الأستاذة بكلية التربية النوعية، الدكتورة لبنى عبد الفتاح المدرس بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة، الفنان التشكيلي سمير زيدان و أميرة الأبيض من مديرية الشباب والرياضة.

التربية النوعية الشباب والرياضة طارق رحمي محافظ الغربية قسم الهندسة المعمارية