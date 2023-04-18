اليوم ..مرتضى منصور يتقدم باستشكال على حكم عزله من رئاسة الزمالك

يتقدم مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك اليوم الثلاثاء بإستشكال على حكم عزله من رئاسة نادي الزمالك والذى صدر منذ يومين ، وذلك أمام نفس الدائرة التى أصدرت الحكم من أجل وقف التنفيذ .

وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأحد الماضي، بقبول الدعوى المقامة من عبد الله جورج و3 آخرين، والتي يطالبون فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

كما قضت المحكمة بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، وباعتبار منصب رئيس مجلس إدارة النادي شاغرا، وألزمت مجلس الإدارة بالدعوة لإجراء انتخابات مبكرة على منصب رئيس للنادي.

وسيظل رئيس الزمالك قائما بأعماله لحين الفصل فى الإستشكال .