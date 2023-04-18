مواهب الشلاتين ومربعات شعرية برأس غارب في ختام ليالي رمضان بالبحر الأحمر

اختتم فرع ثقافة البحر الأحمر فعاليات ليالي رمضان بعدة أنشطة شهدتها مواقعه الثقافية، ضمن برنامج فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

وفي بيت ثقافة سفاجا عقدت محاضرة بعنوان "الفائزون فى رمضان" أشار فيها الشيخ أحمد طلعت أن الفائزين فى رمضان هم الذين أدركوا معنى الصوم وخصوصيته ومعنى الشهر وامتيازه، وقدم البيت معرضا لمنتجات الورش الفنية التي نفذت خلال رمضان.

وأقيمت ببيت ثقافة أم الحويطات ورشة حكي تحدث بها الشيخ إسماعيل فتحي عن شخصية عمر بن عبد العزيز، بينما نفذ قصر ثقافة الشلاتين ورشة اكتشاف مواهب في الرسم باستخدام ألوان خشب، ورق كانسون، أقلام رصاص.

وقدم قصر ثقافة رأس غارب أمسية شعرية تضمنت مربعات شعرية للشاعر بولا سمير من ديوانه" لسه باقي ضي" من إصدارات قصور الثقافة، أعقبها محاضرة بعنوان "رمضان تذكية للنفس" تحدث فيها الشيخ محمود حمزة من إدارة أوقاف رأس غارب عن دور الصيام والقيام في الارتقاء بالنفس البشرية.

واحتفل بيت ثقافة القصير بليلة القدر بمحاضرة بعنوان"فضل ليلة القدر"، بالتعاون مع ساحة الكلاحين بحى الزهراء بالقصير، وأنشد كرم محمود مجموعة تواشيح دينية ضمن أنشطة بيت ثقافة رأس حدربة.

ليالي رمضان نظمها فرع ثقافة البحر الأحمر بإدارة سوسن عبد الرحيم، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، ضمن برنامج ثقافي وفني متنوع احتفالا بالشهر الكريم.

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