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الثلاثاء 18 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

تجدد الاشتباكات في السودان.. وطيران حربي يقصف مواقع الدعم السريع

اشتباكات السودان
اشتباكات السودان
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اندلعت اشتباكات عنيفة في السودان لليوم الرابع على التوالي، حيث بدأ الطيران الحربي السوداني في قصف مواقع "الدعم السريع" في العاصمة السودانية الخرطوم، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وبالتزامن مع عمليات الطيران العسكري اندلعت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط القصر الرئاسي وسط الخرطوم، حيث سمع دوي مدفعية ثقيلة ومضادات للطائرات أطلقت من محيط القصر.

يأتي ذلك فيما سمع دوي انفجار  كبير بجوار مقر القيادة العامة للجيش السوداني، وسط اشتباكات مستمرة بين قوات الجيش والدعم السريع.

ويسعى الكثير من الوسطاء الدوليين من أجل ضمان التوصل لهدنة لمدة 24 ساعة لفتح ممرات إنسانية للمدنيين وإخلاء الجرحى نتيجة الاشتباكات، إلا أنه حتى الان لم يلتزم الطرفان بتلك الهدنة.

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