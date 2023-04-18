السودان.. قائد الدعم السريع يعلن موافقته على مطلب أمريكي بهدنة 24 ساعة

أعلن قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو، أنه وافق على مقترح أمريكي بوقف إطلاق النار وهدنة لمدة 24 ساعة، بعد اتصال دار بينه وبين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وقال دقلو الشهير بـ"حميدتي" في تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع تويتر: "قوات الدعم السريع وافقت على هدنة لمدة 24 ساعة لفتح ممرات إنسانية للمدنيين وإخلاء الجرحى، وذلك بعد اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي".

يأتي ذلك فيما أكد حميدتي أنه من المقرر أن يجري مناقشات مع وزير الخارجية الأمريكي حول ما أسماها "انتهاكات الجيش السوداني" منذ بدء الاشتباكات حتى الآن.

جدير بالذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أجرى اتصالات هاتفية مع كل من قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو ودعاهما لوقف إطلاق النار.