التحفظ علي كاميرات المراقبة بمسرح واقعة مقتل شاب بالساحل

الثلاثاء 18/أبريل/2023 - 11:24 ص

أمرت جهات التحقيق بالساحل اليوم الثلاثاء بالتحفظ علي كاميرات المراقبة في واقعة مقتل شاب علي يد اخرين بسبب مشاجرة نشبت بينهم ، للوقوف علي ملابسات الحادث كما اصطحبت المتهم الي مسرح الواقعة للتمثيل الجريمة وسط حراسة امنية مشددة .

وألقى رجال مباحث القاهرة القبض علي 6 متهمين فى واقعة مقتل طالب بمنطقة الساحل.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة الساحل بلاغا من أحد المستشفيات بوصول «عمر أ » 17 سنة طالب مصاب بطعنة نافذة بالصدر والذي توفي أثناء إسعافه، بالانتقال والفحص تبين أنَّه حال سير نجله بشارع تبين وجود مشاجرة بين أحد الأشخاص كان بحوزته سلاح أبيض وبين أشخاص آخرين وحدثت إصابته التي انهت حياته.

ودلت التحريات أن المشاجرة وقعت بين طرفي أول «علي. م.ع، وأحمد م.م وشهرته عصفورة، وإمام. م.أ، مصاب بجرح باليد وجرح بالأذن، وعبدالله. م.أ، وطرف ثاني كل من كريم. ش.ك، وأحمد.ط.أ»، تحرر المحضر اللازم بالواقعة .