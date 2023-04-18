شيخ الأزهر: أدعو الله أن يكشف عنا وعن العالم ما نزل بساحته من حروب

هنأ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، في بداية كلمته باحتفالية ليلة القدر وقرب قدوم عيد الفطر المبارك، قائلًا: "يسعدني في بداية كلمتي أن أتقدم لكم سيادة الرئيس وشعب مصر الكريم والأمتين العربية والإسلامية بخالص التهاني وأطيب الأماني بأن يعيد الله علينا وعليكم هذا الشهر الكريم باليمن والخير البركات".

ودعا "الطيب" في كلمته باحتفالية وزارة الأوقاف بلية القدر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أن يكشف الله عنا وعن العالم كله ما نزل بساحته من حروب وقحط ووباء وغلاء وأن يوفق قادة الأمة وعلمائها وحكمائها إلى الأخذ بيديها إلى بر السلام والأمان".

وتشهد الاحتفالية التي تنظمها وزارة الأوقاف، بمناسبة ليلة القدر، تكريم حفظة القرآن الكريم من مصر ومختلف دول العالم.

ويشارك في الاحتفال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ومفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، ووزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، وعدد من الوزراء وسفراء بعض الدول الإسلامية والعربية بالقاهرة، ولفيف من علماء وقيادات الأزهر والأوقاف.