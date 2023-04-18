التصريح بدفن شاب لقي مصرعه في حادث بطريق الفيوم

صرحت جهات التحقيق بالجيزة بدفن جثمان شاب لقي مصرعه في حادث تصادم 10 موتوسيكلات خلال سباق للدراجات النارية بطريق مصر الفيوم الصحراوي بنطاق قسم شرطة الأهرام غرب محافظة الجيزة.

كما استعلمت النيابة عن الحالة الصحية لـ١٣ مصابا آخرين في الحادث، وطلب تفريغ كاميرات المراقبة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم عدد من الدراجات النارية ووجود متوفين ومصابين بطريق مصر الفيوم عند التحويلة اتجاة الرماية بنطاق قسم شرطة الأهرام غرب المحافظة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين اصطدام 10 موتوسيكلات خلال سباق دراجات نارية وأسفر الحادث عن وفاة شخص واصابة 13 آخرين تم نقلهم لمستشفي الهرم لتلقي العلاج اللازم.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.