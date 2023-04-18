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الثلاثاء 18 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

شيخ الأزهر يهدي الرئيس السيسي نسخة من المصحف الشريف خلال احتفالية ليلة القدر

شيخ الأزهر يهدي الرئيس
شيخ الأزهر يهدي الرئيس السيسي نسخة من المصحف الشريف
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أهدى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر ، نسخة من المصحف الشريف، للرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك خلال الاحتفالية الكبرى التي تنظمها وزارة الأوقاف بليلة القدر.

وتشهد الاحتفالية التي تنظمها وزارة الأوقاف، بمناسبة ليلة القدر، تكريم حفظة القرآن الكريم من مصر ومختلف دول العالم.

ويشارك في الاحتفال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ومفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، ووزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، وعدد من الوزراء وسفراء بعض الدول الإسلامية والعربية بالقاهرة، ولفيف من علماء وقيادات الأزهر والأوقاف.

وزارة الأوقاف ليلة القدر المصحف الشريف شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب