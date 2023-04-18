السلطات الأمريكية تحقق في وجود صلات محتملة بين مسرب الوثائق وجهات أجنبية

كشفت تقارير إعلامية أمريكية، أن السلطات الأمريكية التي تحقق في قضية تسريب وثائق سرية، حاولت معرفة ما إذا كان الجندي الأمريكي جاك تيشيرا، المتهم بتسريب مواد سرية على صلة بأي شخص أو حكومة أجنبية.

وأوردت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة على التحقيق أن "المحققين الأمريكيين تحققوا مما إذا كان المتهم بتسريب وثائق سرية كان على صلة مع أي شخص من دولة أو حكومة أخرى".

وكشفت المصادر إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ووكالة إنفاذ القانون تبحثان في أي اتصالات أجراها تيشيرا مع أجانب كجزء من تحقيق أوسع في الدوافع والأهداف وراء التسريب.

ولفتت المصادر إلى أنه حتى الآن لا يوجد دليل واضح على أن تيشيرا كانت له مثل هذه العلاقات أو تصرف في إطار عملية خارجية منظمة.